Стоимость криптовалюты Ethereum растет после снижения почти на 8%

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Стоимость второй по капитализации криптовалюты Ethereum ("эфириум", "эфир", ETH) демонстрирует рост более чем на 2% после снижения почти на 8% днем ранее, свидетельствуют данные площадки Binance.

По данным Binance на 19:37 мск, курс Ethereum растет на 1,6%, до $3 862. К 19:54 мск криптовалюта ускорила рост и находилась на уровне $3 865 (+2,05%). Днем ранее, по состоянию на 17:42 мск пятницы, криптовалюта снижалась на 7,73%, до $3 739.

Текущий исторический максимум "эфира" был установлен 24 августа 2025 года, тогда стоимость криптовалюты поднялась до $4 956,78.

По данным Coinmarketcap на 18 октября, капитализация всего криптовалютного рынка составляла $3,61 трлн. Из них $2,126 трлн (58,8%) приходится на биткойн, $465,779 млрд (12,9%) - на Ethereum.

Из данных площадки Coinglass следует, что мировые криптобиржи за сутки ликвидировали позиции более 115 тыс. трейдеров на сумму $175,04 млн. Порядка $93,01 млн пришлось на длинные позиции, $82,03 млн - на короткие. Из общего числа на Ethereum пришлось около $43,76 млн, из которых порядка $15,98 млн пришлось на длинные позиции, $27,78 млн - на короткие. Самый крупный ордер на ликвидацию за последние сутки был подан на OKX - ETH-USDT-SWAP стоимостью $1,96 млн.