CNN: более 40 млн американцев могут лишиться талонов на питание из-за шатдауна

Через две недели резервный фонд Программы дополнительной продовольственной помощи может полностью исчерпаться

НЬЮ-ЙОРК, 18 октября. /ТАСС/. Около 42 млн человек в США рискуют остаться без необходимой продовольственной помощи в ноябре в связи с приостановкой финансирования работы федерального правительства (шатдаун). Об этом сообщила телекомпания CNN.

Телекомпания отметила, что каждый восьмой американец получает талоны на покупку продуктов питания по Программе дополнительной продовольственной помощи (SNAP). Резервный фонд программы составляет около $6 млрд, однако в ноябре общая сумма выплат населению вырастет до $8 млрд. В связи с этим Министерство сельского хозяйства США через две недели может столкнуться с тем, что фонд будет полностью исчерпан.

Частичная приостановка работы федерального правительства США началась в полночь на 1 октября (07:00 мск) в связи с отсутствием финансирования. Это произошло из-за того, что представители правящей Республиканской и оппозиционной Демократической партий в Конгрессе не смогли прийти к согласию относительно ряда статей расходов, в том числе в сфере здравоохранения. Демократы и республиканцы обвиняют друг друга в провоцировании и затягивании шатдауна в политических целях.