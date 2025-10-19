В аэропортах Оренбурга и Уфы ввели временные ограничения

Меры необходимы для обеспечения безопасности полетов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Оренбурга и Уфы. Об этом сообщили в Росавиации.

"Аэропорты Оренбург и Уфа: введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев в своем Telegram-канале написал, что опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется. "Введен режим воздушных ограничений - план "Ковер", - уточнил он.