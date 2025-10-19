В аэропорту Волгограда сняли ограничения

Меры вводили для обеспечения безопасности полетов

ВОЛГОГРАД, 19 октября. /ТАСС/. Ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропорту Волгограда. Аэропорт возобновил прием и отправку воздушных судов, сообщили в Росавиации.

"Аэропорт Волгоград. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в период действия ограничений на запасные аэродромы ушли два самолета.