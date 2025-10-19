Реклама на ТАСС
ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Российская энергетическая неделя
ТАСС Медиа
ГлавнаяЭкономика и бизнес

В аэропорту Волгограда сняли ограничения

Меры вводили для обеспечения безопасности полетов
Редакция сайта ТАСС
01:13
обновлено 01:19

ВОЛГОГРАД, 19 октября. /ТАСС/. Ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропорту Волгограда. Аэропорт возобновил прием и отправку воздушных судов, сообщили в Росавиации.

"Аэропорт Волгоград. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в период действия ограничений на запасные аэродромы ушли два самолета. 

РоссияВолгоградская область