В аэропорту Волгограда сняли ограничения
ВОЛГОГРАД, 19 октября. /ТАСС/. Ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропорту Волгограда. Аэропорт возобновил прием и отправку воздушных судов, сообщили в Росавиации.
"Аэропорт Волгоград. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в период действия ограничений на запасные аэродромы ушли два самолета.