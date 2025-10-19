В аэропортах Самары, Саратова и Уфы сняли ограничения

Меры вводили для обеспечения безопасности полетов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Аэропорты Самары, Саратова и Уфы возобновили прием и выпуск самолетов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

"Самара (Курумоч), Саратов (Гагарин), Уфа. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 06:15 мск. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в период действия ограничений на запасные аэродромы ушли 12 самолетов, направлявшихся в аэропорты Самары, Саратова и Уфы.