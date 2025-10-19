CNN: цены на кофе в США выросли более чем на 20% из-за пошлин Трампа

Основной причиной резкого увеличения цен стали 50-процентные тарифы на импорт из Бразилии, уточнил телеканал

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Alex Brandon

НЬЮ-ЙОРК, 20 октября. /ТАСС/. Введенные президентом США Дональдом Трампом импортные пошлины спровоцировали в стране рост розничных цен на кофе почти на 21% в годовом исчислении. Об этом сообщила телекомпания CNN.

Читайте также

Тарифы "трудолюбивого медведя": зачем США рушат торговый режим, созданный под их диктовку

Основной причиной резкого увеличения цен стали 50-процентные пошлины на импорт из Бразилии, а также тарифы против Вьетнама - 20% и Колумбии - 10%.

Согласно данным Национальной кофейной ассоциации, которые приводит CNN, США импортируют более 99% потребляемого в стране кофе. Больше всего кофейных зерен поставляется из Бразилии (свыше 30%), Колумбии (18,3%) и Вьетнама (6,6%).

Отмечается, что на фоне сложившийся ситуации два конгрессмена от республиканской и демократической партий представили в сентябре законопроект "Об отмене налога на кофе", освобождающий ввозимую в США кофейную продукцию от пошлин.

Апелляционный суд в федеральном округе Колумбия 29 августа вынес постановление, согласно которому Трамп не обладал необходимыми полномочиями для введения многих из действующих сейчас пошлин. Согласно решению суда пошлины остаются в силе как минимум до 14 октября. Эта отсрочка дана вашингтонской администрации, чтобы подготовить обращение в Верховный суд США.