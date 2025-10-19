Минэнерго предлагает изменить систему отборов в энергетическом строительстве

Система проведения конкурсов, по мнению замминистра Евгения Грабчака, должна сохраниться, но давление на стоимость нужно изменить

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Минэнерго РФ планирует скорректировать в новом законе об электроэнергетике систему энергоотборов для строительства новой генерации. Об этом заявил замглавы министерства Евгений Грабчак на заседании комиссии Госсовета по направлению "Энергетика".

"Мы предполагаем, что система проведения конкурсов должна сохраниться, но давление на стоимость, конечно, должно соответствовать текущим реалиям", - сказал он.

Грабчак пояснил, что компании не подают заявки на объявленные конкурсы и ждут, когда их назначат на реализацию проекта. "Мы год-полтора ждем, когда компанию назначат, и начинаем реализовывать эти проекты. Мы понимаем, что закон должен сформировать инструмент, который будет готовить земельные участки, всю инфраструктуру для так называемых назначенцев и предельные стоимости при несостоявшихся конкурсах", - подчеркнул замминистра.

Готовящийся документ также предполагает создание инфраструктуры для обеспечения контроля за полной цепочкой реализации Генеральной схемы развития электроэнергетики до 2042 года. "Основная задача - не вызвать резкого роста стоимости электроэнергии", - отметил Грабчак.

О состоянии генерации

Замминистра напомнил, что стоимость электроэнергии в России остается одной из самых низких в мире. "Однако эта относительно низкая стоимость и доступность электроэнергии обеспечиваются за счет построенных в советское время электростанций, сетей энергоснабжения. Их средний возраст достиг 39 лет. При этом 37% генерации старше 45 лет. Это на 10-15 лет больше, чем в других странах", - сказал он.

В период с 2010 до 2020 год были разработаны инвестиционные механизмы, позволившие построить около 47 ГВт новых генерирующих мощностей и модернизировать до 8 ГВт тепловых электростанций, подчеркнул Грабчак. По его словам, это существенно обновило российскую энергосистему.

Ранее председатель наблюдательного совета ассоциации "Совет производителей энергии" Александра Панина выступила с инициативой о вводе процедуры по регулярному обновлению параметров конкурентных отборов мощности и модернизации (КОММод). Она отмечала, что параметры КОММод формируются на основе предыдущих лет и не всегда соответствуют запросам отрасли.

Законодательство об электроэнергетике

Минэнерго РФ выступило ранее с инициативой о новых базовых механизмах развития электроэнергетики, которые позволят до 2042 года ввести около 88 ГВт различной генерации в России.

Министр энергетики Сергей Цивилев говорил, что министерство по итогам масштабного аудита существующих нормативных актов готовит законодательные инициативы в сфере развития электроэнергетики. Эта работа может быть завершена до конца 2025 года, чтобы с января 2026 года появилась возможность перейти к применению обновленных правовых механизмов.