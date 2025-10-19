Минэнерго предложило сформировать фининститут для развития энергетики

Замминистра Евгений Грабчак назвал логичным создание такого института, чтобы отрасль концентрировалась не на устранении финансовых сложностей, а на развитии инфраструктуры

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Минэнерго РФ выступило с инициативой создания финансового института в энергетике, который бы оказал поддержку в развитии отрасли. Такое положение может быть прописано в новом законе об электроэнергетике. Об этом заявил замминистра энергетики Евгений Грабчак, выступая на комиссии Госсовета по направлению "Энергетика".

"Логичным предложением является формирование финансового института развития, чтобы отрасль сконцентрировалась на развитии инфраструктуры, а не на устранении финансовых сложностей. В качестве отраслевого финансового института развития видим государственного оператора финансовой поддержки. Его задача - обеспечить целевое проектное финансирование строительства и реконструкцию объектов электроэнергетики на льготных условиях", - сказал он.

Грабчак уточнил, что строительство энергетических объектов должно рассматриваться банковским сектором в качестве проектов для банков с практически нулевым риском.

По мнению председателя наблюдательного совета ассоциации "Совет производителей энергии" Александры Паниной, новый закон актуален, фундаментальные изменения в секторе необходимы для реализации большой инвестиционной программы.

"Базово мы поддерживаем финансовый институт развития, потому что первая проблема, которую мы все как генераторы назовем сейчас - это отсутствие льготного финансирования. <…> Мы очень надеемся, что институт финансирования действительно будет помогать со средствами", - отметила она.

Законодательство об электроэнергетике

Ранее Минэнерго РФ выступило с инициативой о новых базовых механизмах развития электроэнергетики, которые позволят до 2042 года ввести около 88 ГВт различной генерации в России.

Министр энергетики Сергей Цивилев говорил, что Минэнерго по итогам масштабного аудита существующих нормативных актов готовит законодательные инициативы в сфере развития электроэнергетики. Эта работа может быть завершена до конца 2025 года, чтобы с января 2026 года появилась возможность перейти к применению обновленных правовых механизмов.