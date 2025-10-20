Импорт СПГ из РФ в Китай в январе - сентябре снизился на 16,6%

Он составил 4,99 млн тонн

ПЕКИН, 20 октября. /ТАСС/. Россия в январе - сентябре поставила Китаю 4,99 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ) - на 16,6% меньше, чем за аналогичный период 2024 года. Об этом сообщило Главное таможенное управление КНР.

Как следует из опубликованных данных, в стоимостном выражении импорт российского СПГ в Китай в отчетный период сократился на 20,1% в годовом исчислении, до $2,83 млрд. Россия находится на третьем месте среди поставщиков СПГ Китаю.

В качестве крупнейшего экспортера этого сырья в КНР по-прежнему выступает Австралия, которая в январе - сентябре уменьшила поставки на 21,7%, до 15,21 млн тонн. За ней в списке важнейших поставщиков находится Катар: Китай за девять месяцев увеличил у него закупки СПГ на 8,6%, до 14,18 млн тонн.

Четвертое место среди экспортеров этого ресурса в КНР занимает Малайзия, которая за девять месяцев 2025 года сократила поставки на 17,5%, до 4,92 млн тонн. Пятую строчку позиции в рейтинге занимает Индонезия (3,2 млн тонн), а США переместились на десятую позицию (259,95 тыс. тонн, снижение на 93%): в марте - сентябре американские компании не продавали СПГ Китаю.

За сентябрь поставки российского СПГ Китаю резко увеличились по сравнению с августом - на 43,8%, до 975,5 тыс. тонн. В стоимостном выражении они выросли на 25,5%, до $478,2 млн.

Согласно официальной статистике, в 2024 году Китай импортировал 76,64 млн тонн СПГ - на 8% больше, чем в 2023 году. Россия за тот же промежуток времени увеличила поставки в КНР на 3,3%, до 8,3 млн тонн.