"Русский стандарт" заявил о росте доли офлайн-оплат с помощью смартфонов

Согласно статистике эквайринговой сети, в III квартале этот показатель вырос до 29%, говорится в исследовании банка

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Доля оплат с помощью смартфонов в общем объеме безналичных расчетов в офлайн-покупках выросла до 29% в III квартале 2025 года с 24% годом ранее. Такие данные приводятся в исследовании банка "Русский стандарт", имеющемся в распоряжении ТАСС.

"Банк "Русский стандарт" продолжает отмечать тренд на рост доли бесконтактных оплат смартфонами в общем количестве офлайн-покупок. Согласно статистике эквайринговой сети банка, в III квартале 2025 года этот показатель вырос до 29% с 24% годом ранее", - указано в исследовании.

При этом доля платежей по пластиковым картам снизилась до 71% с 76% в аналогичном периоде 2024 года.

"Смартфон - удобный платежный инструмент, который всегда под рукой. С его помощью легко расплатиться в магазине или кафе, в общественном транспорте или на АЗС", - отмечается в исследовании.

Средняя сумма бесконтактного платежа смартфоном в III квартале составила 1 380 рублей, что немного ниже показателя годичной давности (1 414 рублей). Наиболее популярными категориями трат стали супермаркеты, фастфуд-кафе и рестораны.

При подготовке исследования анализировались бесконтактные платежи по QR-коду, через NFC-таблички, а также с помощью сервисов СБПэй и Mir Pay. Для сравнения изучались и карточные платежи в III квартале 2024 и 2025 годов.