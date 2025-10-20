Аэропорт Пулково возобновил прием и отправку самолетов

Аэропорт ранее приостанавливал обслуживание рейсов из-за выката самолета за пределы ВПП

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 октября. /ТАСС/. Воздушная гавань Санкт-Петербурга вновь принимает и отправляет рейсы после выката за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) направлявшегося в Баку самолета, который сел там по техническим причинам. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Пулково.

"Аэропорт возобновил в полном объеме обслуживание рейсов на взлет и посадку", - говорится в сообщении.

Ранее в аэропорту информировали, что прием и отправка рейсов временно приостановлены из-за выката самолета, следовавшего в Баку, за пределы ВПП.