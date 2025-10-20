Китай в январе - сентябре нарастил экспорт пива в Россию на 47,5%

Сумма поставок достигла $33,37 млн

ПЕКИН, 20 октября. /ТАСС/. Китайские компании в январе - сентябре увеличили поставки пива в Россию на 47,5% в годовом исчислении, до 36,39 млн литров. Об этом сообщило Главное таможенное управление (ГТУ) КНР.

Как следует из обновленных данных в электронной системе ГТУ, в стоимостном выражении экспорт пива из Китая в Россию за отчетный период вырос на 53% и составил $33,37 млн. РФ находится на пятом месте среди главных внешних рынков сбыта материкового Китая: на первом месте - остров Тайвань (133,46 млн литров за девять месяцев), за ним следуют Мьянма (84,79 млн л), специальный административный район Гонконг (68 млн л) и Объединенные Арабские Эмираты (41,63 млн л).

В то же время в сентябре Россия сократила импорт китайского пива по сравнению с августом - на 41,7%, до 4,19 млн л. В стоимостном выражении поставки уменьшились на 38,8%, до $4,12 млн.