Темпы роста ВВП Китая в январе - сентябре достигли 5,2%

ВВП страны за отчетный период составил $14,3 трлн

ПЕКИН, 20 октября. /ТАСС/. Китай в январе - сентябре обеспечил темпы роста ВВП на уровне 5,2%. Об этом сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР.

ВВП страны за отчетный период составил 101,5 трлн юаней. Это $14,3 трлн по текущему курсу Народного банка Китая.

Из статистики ведомства следует, что динамика развития сельского хозяйства КНР за девять месяцев достигла 3,8% (5,8 трлн юаней, или порядка $818 млрд), а промышленности и сферы услуг - на уровне 4,9% (36,4 трлн юаней, или $5,12 трлн) и 5,4% (59,29 трлн юаней, или $8,35 трлн) соответственно.

За III квартал темпы экономического роста Китая достигли 4,8%. Этот показатель на 0,4 процентного пункта ниже, чем во втором.

КНР стремится придать стимул развитию национальной экономики за счет модернизации. В связи с этим правительство страны проводит политику по усилению открытости, поощряет международное сотрудничество в инновационной сфере. Китай - один из лидеров в мировой промышленности, его вклад в прирост глобального ВВП составляет порядка 30%.

По данным ГСУ, темпы роста ВВП Китая в 2023 году достигли 5,2%, а в 2024 году составили 5%. Целевой показатель, установленный правительством КНР на 2025 год, - "примерно 5%".