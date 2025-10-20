Трамп рассказал, при каких уступках США снизят тарифы на импорт из Китая

Вашингтон добивается от Пекина изменения позиции по редкоземельным металлам и сое, подчеркнул американский лидер

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 20 октября. /ТАСС/. Вашингтон может снизить пошлины на товары из Китая, но добивается от Пекина изменения позиции по редкоземельным металлам и возобновления закупок американской сои в прежних объемах. Об этом заявил в воскресенье президент США Дональд Трамп.

"Они платят нам огромные суммы, колоссальные суммы из-за пошлин. Они, вероятно, хотели бы, чтобы эти суммы были меньше. И мы будем работать над этим. Но и они должны дать нам что-то", - отметил американский лидер на борту своего самолета во время возвращения в Вашингтон из штата Флорида. Он говорил о запланированной двусторонней встрече с председателем КНР Си Цзиньпином на полях предстоящего саммита АТЭС в Республике Корея.

"Одна из вещей, которые я хочу, - это то, чтобы Китай покупал соевые бобы. Я хочу, чтобы Китай покончил с фентанилом. Это вполне нормальные вещи. Я не хочу, чтобы они играли с нами в игры с редкоземельными металлами", - пояснил Трамп. "Я хочу, чтобы они начали покупать соевые бобы хотя бы в тех объемах, в каких покупали прежде", - добавил он. Власти США неоднократно утверждали, что Пекин принимает недостаточно мер для борьбы с контрабандой в США синтетического опиоида фентанил.

9 октября Минкоммерции КНР опубликовало два документа об ужесточении контроля над экспортом редкоземельных металлов и связанных с ними технологий. 10 октября Трамп заявил, что Соединенные Штаты с 1 ноября или ранее введут дополнительно 100-процентные пошлины в отношении продукции из Китая, а также меры экспортного контроля на программное обеспечение. Кроме того, он предупредил о возможных ограничениях на поставки в КНР других товаров, прежде всего запчастей к авиатехнике.