Эксперт Михалев: государство должно поддержать технологии очистки шахтных вод

Разработку технологий нужно внести в программу переработки отходов угольной промышленности, считает первый зампредседателя Законодательного собрания Ростовской области и бывший руководитель компании "Ростовуголь"

Редакция сайта ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 октября. /ТАСС/. Разработка технологий очистки шахтных вод должна быть включена в одобренную правительством РФ программу переработки отходов угледобычи. Такое мнение высказал ТАСС первый зампредседателя Законодательного собрания Ростовской области, ранее возглавлявший компанию "Ростовуголь", эксперт угольной отрасли Сергей Михалев.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее подписал распоряжение о мероприятиях дорожной карты по использованию, в частности, отходов угледобывающей промышленности для производства продукции в рамках федерального проекта "Экономика замкнутого цикла".

"Шахтная вода содержит большое количество железа, окислов железа и различных минеральных солей. Мы достаточно дешевым способом окислы железа научились отделять, а минерализация идет в реки. Вот окислы железа остаются на очистных сооружениях в Новошахтинске, Шахтах, Октябрьском, Красносулинском районах [Ростовской области], эти отходы сегодня приносят большую "головную боль" нашим шахтерским территориям. На предприятиях уже заполнены все отстойники, платят большие штрафы природоохранным контролирующим органам", - сказал собеседник агентства.

По его словам, для этой категории отходов также необходимо искать применение по аналогии с планами правительства РФ использовать золошлаковые отходы в строительстве.

О проблеме минерализации воды

Вторая проблема - очищение минерализованной воды. Михалев отметил, что для ее решения необходимы два условия - значительное финансирование и поиск вариантов применения минерализованных продуктов этой очистки.

"Вели переговоры с производителями краски, они вроде заинтересовались, но результата нет. Из Подмосковья приезжали ученые, которые ведут разработки технологий использования таких отходов, но тоже ничего не получилось. А вода идет, это бесконечный процесс, ее очищать надо. А куда девать отходы? Так что я бы добавил сюда (в правительственную программу РФ по переработке отходов угледобычи - прим. ТАСС) еще и третью группу отходов, которым надо находить применение", - уточнил Михалев.

Ростовская область является основным угледобывающим регионом европейской части России. В области сосредоточено 24,3 млрд тонн угольных ресурсов, из них разведано 6,5 млрд тонн.