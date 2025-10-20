Индекс Мосбиржи на открытии утренней торговой сессии рос на 1,26%

К 07:15 мск он замедлил рост и находился на отметке 2 749,7 пункта

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Индекс Московской биржи с дополнительным кодом (IMOEX2) на открытии утренней торговой сессии вырос на 1,26% и находился на уровне 2 755,35 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки на 07:00 мск.

К 07:15 мск индекс Мосбиржи замедлил рост и находился на отметке 2 749,7 пункта (+1,05%).

Вечером в пятницу индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (IMOEX2) ускорял рост на вечерней торговой сессии и поднимался более чем на 5,3%.

Московская биржа 27 января возобновила проведение утренней торговой сессии на фондовом и срочном рынках.