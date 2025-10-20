Politico: страны ЕС 20 октября поддержат запрет на импорт российского газа

Эксперты нефтегазовой сферы отмечают, что решение приведет к росту цен на энергоносители "на 5-10% в среднесрочной перспективе"

Редакция сайта ТАСС

БРЮССЕЛЬ, 20 октября. /ТАСС/. Министры энергетики стран ЕС могут 20 октября утвердить законопроект о полном запрете поставок российского газа в сообщество, несмотря на возражения Венгрии и Словакии. Об этом сообщило европейское издание Politico со ссылкой на источники.

"Они (Венгрия и Словакия - прим. ТАСС) мало что сделали для диверсификации, саботировали санкции, у них было достаточно времени [для поиска других источников газа]. Другого способа, кроме как заставить их, нет", - приводит Politico слова неназванного европейского дипломата.

Эксперты нефтегазовой сферы в свою очередь отмечают, что это решение приведет к росту цен на энергоносители "на 5-10% в среднесрочной перспективе". Ранее Венгрия и Словакия заявляли, что законопроект подрывает безопасность двух стран. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто называл это решение "прямой атакой на энергетическую безопасность" страны.

Несмотря на сопротивление таких стран, как Венгрия, Словакия, Австрия, утверждение этого документа осуществляется квалифицированным большинством голосов, поскольку Еврокомиссия проводит его как законопроект в рамках торговой политики Евросоюза. В этой сфере право вето государств сообщества в Совете ЕС уже отменено, в отличие от любых внешнеполитических решений, включая санкционные, которые принимаются только единогласно.

Еврокомиссия особенно подчеркивает, что данный запрет вводится навсегда, он не ограничен по времени, поскольку не является частью односторонних санкций.