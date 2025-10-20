На ЗАЭС заявили, что с начала "режима тишины" обстрелов со стороны ВСУ не было

Такой режим ввели для восстановления линий внешнего энергоснабжения Запорожской АЭС

МЕЛИТОПОЛЬ, 20 октября. /ТАСС/. Обстрелов со стороны украинских войск с начала объявленного 18 октября временного "режима тишины" для восстановления линий внешнего энергоснабжения Запорожской АЭС не было. Об этом ТАСС сообщила директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина.

18 октября персонал ЗАЭС и специалисты Россетей начали восстановительные работы на поврежденной обстрелами ВСУ внешней линии энергоснабжения "Днепровская". Директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что ремонт обеих обеспечивающих Запорожскую АЭС поврежденных линий электропередачи, в том числе находящейся на подконтрольной Украине территории ЛЭП "Ферроспрадвная-1", начался после "установления локальных зон прекращения огня". Он подчеркнул, что восстановление внешнего питания "критически важно для обеспечения ядерной безопасности".

"С начала действия "режима тишины" обстрелов ВСУ района расположения ЗАЭС не было", - сказала Яшина.

По ее словам, сейчас ведутся семидневные ремонтные работы на линии электропередачи "Днепровская", питающей Запорожскую АЭС. Все операции выполняются в соответствии с графиком, подчеркнула Яшина.

Представитель станции акцентировала, что ситуация на самой станции остается под контролем. Для питания ее систем задействованы резервные дизель-генераторы, запасов топлива для которых достаточно. Сотрудники АЭС выполняют все необходимые операции для обеспечения безопасности энергоблоков и объектов станции, заключила Яшина.

Энергоснабжение Запорожской АЭС с 23 сентября обеспечивается аварийными дизель-генераторами, поскольку все линии внешнего энергоснабжения повреждены в результате боевых действий и не функционируют. Последняя, высоковольтная ЛЭП 750 кВ "Днепровская", повреждена в районе расположения станции из-за обстрела ВСУ 23 сентября. Ранее специалисты не могли приступить к ее восстановлению из-за непрекращающихся ударов противника. Еще одна линия 330 кВ "Ферросплавная-1" отключена с 7 мая, повреждение находится на подконтрольной Украине территории на правом берегу Днепра.