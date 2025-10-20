ЗАЭС получила лицензию на эксплуатацию хранилища отработавшего ядерного топлива

Получение этого документа является ключевым этапом в обеспечении долгосрочной и безопасной эксплуатации энергоблоков

МЕЛИТОПОЛЬ, 20 октября. /ТАСС/. Ростехнадзор выдал Запорожской АЭС лицензию на эксплуатацию хранилища отработавшего ядерного топлива на 25 лет. Ее получение является ключевым этапом в обеспечении долгосрочной и безопасной эксплуатации энергоблоков станции, сообщили на ЗАЭС.

"Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) выдала Запорожской атомной электростанции лицензию на эксплуатацию сухого хранилища отработавшего ядерного топлива (СХОЯТ). Лицензия предоставлена в полном соответствии с требованиями российского законодательства и регулирующими документами в области использования атомной энергии. Срок действия лицензии составляет 25 лет. Получение этого документа является ключевым этапом в обеспечении долгосрочной и безопасной эксплуатации энергоблоков станции", - говорится в Telegram-канале станции.

На станции уточнили, что СХОЯТ предназначено для безопасного хранения отработавшего топлива.

Несмотря на все вызовы и трудности, коллектив станции продолжает планомерно работать на перспективу, получение лицензии - это не формальность, а четкое и уверенное планирование будущего на четверть века вперед, подчеркнули на ЗАЭС. Как заявил директор атомной станции Юрий Черничук, персонал обеспечивает безопасность не только для нынешнего поколения, но и закладывает "основу для стабильной работы в долгосрочной перспективе".

На станции напомнили, что согласно указу президента РФ от 5 октября 2022 года, все разрешения, выданные в отношении Запорожской атомной электростанции до 30 сентября 2022 года, продолжают действовать до выдачи лицензий в соответствии с законодательством РФ в области использования атомной энергии с учетом особенностей переходного периода до 1 января 2028 года.