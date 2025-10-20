Российский рынок акций в начале основной торговой сессии растет

Курс юаня к рублю снизился на 5,7 копейки

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Российский рынок акций в начале основной торговой сессии демонстрирует рост ведущих индексов. Курс юаня перешел к росту после снижения в начале торгов.

По данным на 10:00 мск, индексы Мосбиржи и РТС росли на 0,5% - до 2 734,69 и 1 063,78 пункта соответственно. Курс юаня снижался на 5,7 копейки - до 11,323 рубля.

К 10:15 мск индекс Мосбиржи ускорил рост и находился на отметке в 2 750,12 (1,06%) индекс РТС составлял 1 069,78 пункта (1,06%). В это же время курс юаня перешел к росту до 11,3895 рубля (+0,95 копейки).

Индекс Московской биржи с дополнительным кодом (IMOEX2) на открытии утренней торговой сессии рос на 1,26% и находился на уровне 2 755,35 пункта, свидетельствуют данные торгов на 07:00 мск.