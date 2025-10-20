Экспорт вина из Грузии в Россию за три квартала сократился на 19,1%

Показатель составил 43,4 тыс. тонны

Редакция сайта ТАСС

ТБИЛИСИ, 20 октября. /ТАСС/. Грузия с января по сентябрь текущего года экспортировала в Россию 43,4 тыс. тонн вина, что на 19,1% меньше показателя за аналогичный период 2024 года. Об этом свидетельствуют данные Национальной службы статистики Грузии.

В общей сложности в январе - августе Грузия экспортировала в Россию 43 403,2 тонны вина на сумму $120,2 млн. За первые девять месяцев прошлого года аналогичный показатель составил 53 660,9 тонны вина на сумму $146,9 млн.

Всего Грузия поставила за границу вина на сумму $189,9 млн - 3,7% всего экспорта товаров. В сравнении с прошлым годом экспорт натуральных вин из Грузии на мировые рынки сократился на 11,5%.