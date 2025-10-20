Fesco получила в управление Камчатский порт и морское пароходство

Это позволит компании усилить логистические возможности в интересах грузоотправителей и грузополучателей региона

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Транспортная группа Fesco получила в управление Петропавловск-Камчатский морской торговый порт и Камчатское морское пароходство, сообщили в пресс-службе компании.

"Транспортная группа Fesco получила в управление ООО "Петропавловск-Камчатский морской торговый порт" и ООО "Камчатское морское пароходство". Fesco в лице управляющей компании группы - ООО "Транспортная группа ФЕСКО" - приняла полномочия единоличного исполнительного органа ООО "ПКМТП" и ООО "КМП", а также реализовала меры по обеспечению бесперебойности производственной деятельности", - говорится в сообщении.

В группе отметили, что Камчатский край является стратегически значимым регионом для Fesco. "На протяжении многих лет группа успешно реализует каботажный сервис FPKL между Владивостоком и Петропавловском-Камчатским, последовательно развивая контейнерные перевозки на Дальнем Востоке России. Получение полномочий по управлению позволит Fesco усилить логистические возможности в интересах грузоотправителей и грузополучателей региона", - добавили там.

По данным компании, вхождение ООО "ПКМТП" и ООО "КМП" в периметр управления Fesco "направлено на повышение операционной эффективности и транспортной безопасности при обеспечении регионов Дальнего Востока и севера России необходимыми грузами".

О компании

Транспортная группа Fesco - одна из крупнейших транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. Флот группы включает более 30 транспортных судов в управлении, которые осуществляют перевозки преимущественно на собственных морских линиях.

В ноябре 2023 года контрольный пакет акций в соответствии с указом президента РФ был передан госкорпорации "Росатом".