"Северсталь" в январе - сентябре увеличила выплавку стали на 5%

Выпуск чугуна вырос на 16%

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Горно-металлургическая компания "Северсталь" по итогам января - сентября 2025 года увеличила выпуск стали на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 8,06 млн тонн, чугуна - на 16%, до 8,29 млн тонн, следует из отчета компании.

Такая динамика отмечена на фоне крупных ремонтов прошлого года.

Продажи металлопродукции "Северстали" за отчетный период составили 8,3 млн тонн (+5%).

В III квартале выпуск стали вырос на 10% в годовом выражении - до 2,72 млн тонн, чугуна - на 12%, до 2,69 млн тонн тонн. Динамика обусловлена низкой базой прошлого года из-за проведения ремонта доменной печи № 5.

Продажи металлопродукции в III квартале выросли на 3%, до 2,86 млн тонн, за счет увеличения продаж чугуна и слябов до 0,31 млн тонн. Продажи продукции с высокой добавленной стоимостью снизились на 3%, до 1,44 млн тонн, в основном из-за падения спроса на трубы большого диаметра.

Потребление металлопродукции в РФ

Глава "Северсталь менеджмента" Александр Шевелев сообщил, что потребление металлопродукции в РФ за девять месяцев снизилось примерно на 15%.

По его словам, в третьем квартале 2025 года внутренний спрос продолжал снижаться вслед за дальнейшим охлаждением экономики. "За девять месяцев 2025 года потребление металлопродукции в России сократилось примерно на 15%, и мы наблюдаем замедление деловой активности во всех ключевых отраслях-потребителях", - приводятся его слова в сообщении компании.

Шевелев отметил, что на этом фоне средние котировки на горячекатаный прокат в III квартале снизились на 14%. "На мировых рынках также сохраняется слабый спрос, а продолжающийся рост китайского экспорта оказывает дополнительное давление на экспортные цены на сталь", - добавил он.

О компании

"Северсталь" - вертикально интегрированная горнодобывающая и металлургическая компания, один из крупнейших производителей стали в России.

Ключевой актив компании - Череповецкий металлургический комбинат, производственная мощность которого составляет около 12 млн тонн стали в год.