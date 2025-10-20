Чистая прибыль "Северстали" по МСФО за девять месяцев упала на 57%

Показатель составил 49,74 млрд рублей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Чистая прибыль "Северстали" по МСФО по итогам января - сентября 2025 года снизилась на 57% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 49,74 млрд руб., говорится в отчете компании.

Выручка достигла 543,33 млрд руб. (-14%). Динамика обусловлена падением средних цен реализации и увеличением доли полуфабрикатов в продажах.

Показатель EBITDA снизился на 40% - до 114,154 млрд руб. Рентабельность по EBITDA составила 21% (-9 процентных пунктов).

В компании отметили, что инвестиции за январь - сентябрь 2025 года выросли на 77% в годовом сравнении, до 127,32 млрд руб. - в соответствии с программой капитальных вложений.

В третьем квартале чистая прибыль "Северстали" снизилась на 62% и составила 12,99 млрд руб. Выручка уменьшилась на 18%, до 179,12 млрд руб. из-за падения средних цен на металлопродукцию, в том числе на фоне увеличения доли полуфабрикатов в портфеле продаж, уточнили в компании.

Инвестиции за квартальный период выросли на 26%, до 40,2 млрд руб. в рамках реализации основных проектов стратегии-2028.

"Важно подчеркнуть, что благодаря системной работе над операционной эффективностью и поддержанию одной из самых низких в отрасли себестоимостей производства, компания сохраняет прибыльность. Так, в третьем квартале 2025 года показатель EBITDA составил 35 500 млн руб. Пусть он и на 45% ниже год к году, рентабельность по EBITDA в 20% подтверждает фундаментальную устойчивость нашей бизнес-модели", - отметил генеральный директор "Северсталь менеджмент" Александр Шевелев.

О компании

"Северсталь" - вертикально интегрированная горнодобывающая и металлургическая компания, один из крупнейших производителей стали в России.

Ключевой актив компании - Череповецкий металлургический комбинат, производственная мощность которого составляет около 12 млн тонн стали в год.