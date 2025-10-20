ФАС одобрила покупку торговых сетей в Томской и Новосибирской областях

Покупатель входит в группу лиц с компанией "Перспектива", которая уже развивает сети "Абрикос", "Хороший выбор" и Spar в регионах

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала компании "Лама" покупку операторов торговых сетей Spar и "Первоцен" в Томской и Новосибирской областях, сообщили в ведомстве.

Покупатель входит в группу лиц с компанией "Перспектива", которая уже развивает сети "Абрикос", "Хороший выбор" и Spar в регионах по договорам коммерческой концессии.

"Лама" планирует приобрести права на осуществление функций единоличного исполнительного органа в компаниях "Инвест ресторация" (торговые сети Spar и "Первоцен") и "Глобал-маркет" (Spar и F City).

После совершения сделок совокупная доля на рынке розничной торговли продовольствием в Томской и Новосибирской областях не превысит 25%, что не приведет к ограничению конкуренции на указанном рынке.