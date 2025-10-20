КНР призвала США решать торговые разногласия на основе равенства

Тарифные войны не отвечают интересам ни одной из сторон, указал официальный представитель МИД Го Цзякунь

ПЕКИН, 20 октября. /ТАСС/. Китай призвал Соединенные Штаты к решению торговых разногласий на основе равенства, уважения и взаимной выгоды. Соответствующее заявление сделал на брифинге официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, комментируя требование президента США Дональда Трампа к Пекину об изменении позиции по редкоземельным металлам и возобновлении закупок американской сои в прежних объемах.

"Позиция КНР по китайско-американским торгово-экономическим вопросам последовательна и ясна. Тарифные и торговые войны не отвечают интересам ни одной из сторон. Обе стороны должны вести диалог и решать соответствующие противоречия на основе равенства, уважения и взаимной выгоды", - отметил официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства.

Ранее Трамп заявил, что Вашингтон может снизить пошлины на товары из Китая, но добивается от Пекина изменения позиции по редкоземельным металлам и возобновления закупок американской сои в прежних объемах.

9 октября Минкоммерции КНР опубликовало два документа об ужесточении контроля над экспортом редкоземельных металлов и связанных с ними технологий. 10 октября Трамп заявил, что Соединенные Штаты с 1 ноября или ранее введут дополнительно 100-процентные пошлины в отношении продукции из Китая, а также меры экспортного контроля на программное обеспечение. Кроме того, он предупредил о возможных ограничениях на поставки в КНР других товаров, прежде всего запчастей к авиатехнике.