Индексы китайских бирж выросли после публикации данных Госстатом

Shanghai Composite поднялся до отметки 3 863,89 пункта

Редакция сайта ТАСС

ШАНХАЙ, 20 октября. /ТАСС/. Основные индексы Шанхайской и Шэньчжэньской фондовых бирж увеличились на 0,63% и 0,98% соответственно после публикации Государственным статистическим управлением КНР экономических данных за январь - сентябрь. По данным торгов, Shanghai Composite поднялся до отметки 3 863,89 пункта, а Shenzhen Component - до 12 813,21 пункта.

Голубые фишки обеих бирж, отслеживаемые индексом CSI 300, выросли за день на 0,53%, до 4 538,22 пункта.

Индекс шанхайской высокотехнологичной площадки Star Market 50 вырос на 0,35%, до 1 367,89 пункта. Индекс ChiNext, отслеживающий динамику акций быстрорастущих предприятий по аналогии с NASDAQ, поднялся на 1,75%, закрывшись на отметке 2 993,45 пункта.

По данным Госстата КНР, Китай в январе - сентябре обеспечил темпы роста ВВП на уровне 5,2%. За это время объем производства крупных промышленных предприятий вырос на 6,2%. Розничные продажи потребительских товаров в стране увеличились на 4,5% в годовом исчислении. Безработица в Китае в сентябре снизилась по сравнению с предыдущим месяцем на 0,1 процентного пункта, до 5,2%.