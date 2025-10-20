Моди отметил интерес многих стран к приобретению ракет BrahMos

По словам индийского премьера, Нью-Дели стремится стать крупнейшим в мире экспортером вооружений

Премьер-министр Индии Нарендра Моди © Narendramodi.in via AP

НЬЮ-ДЕЛИ, 20 октября. /ТАСС/. Интерес к приобретению сверхзвуковых крылатых ракет BrahMos проявляют многие страны после операции "Синдур". Об этом заявил индийский премьер-министр Нарендра Моди, выступая на борту авианосца Vikrant, где глава правительства отпраздновал Дивали.

"Ракеты BrahMos и Akash доказали свою эффективность в ходе операции "Синдур". Одно только название BrahMos вызывает у людей трепет. Многие страны проявляют интерес к BrahMos", - сказал он.

По словам Моди, Индия наращивает потенциал в сфере экспорта вооружений для всех трех родов войск. "Мы стремимся стать крупнейшим в мире экспортером вооружений", - добавил премьер, подчеркнув, что за последние 11 лет объем этого экспорта вырос в 30 раз.

Министр обороны Индии Раджнатх Сингх ранее заявил, что не менее 14 стран выразили интерес к приобретению сверхзвуковой крылатой ракеты BrahMos после ее успешного применения в операции индийских ВС "Синдур", начатой в ответ на произошедший 22 апреля теракт в Пахалгаме (индийская союзная территория Джамму и Кашмир). В ночь на 7 мая ВС Индии нанесли удары по девяти связанным с террористами целям в Пакистане и подконтрольной ему части Кашмира. Пакистан нанес ответные удары. 10 мая стороны договорились о прекращения огня и рассмотрении возможности сокращения численности войск на границе.

BrahMos разработана российским НПО машиностроения и Организацией оборонных исследований и разработок (Defence Research & Development Organization) Минобороны Индии. В 1995 году для производства ракеты создано совместное предприятие BrahMos Aerospace. Сейчас ракета выпускается в вариантах сухопутного, морского и воздушного базирования.