The Economic Times: Индия и США добились прогресса по торговому соглашению

По данным издания, стороны приближаются к подписанию договора

НЬЮ-ДЕЛИ, 20 октября. /ТАСС/. Нью-Дели и Вашингтон добились прогресса в устранении разногласий на переговорах о подписании нового двустороннего соглашения о торговле. Об этом сообщает издание The Economic Times со ссылкой на индийских переговорщиков.

По их словам, стороны приближаются к подписанию соглашения, сократив разногласия в вопросах таможенных тарифов и расширения доступа экспортных товаров на рынки друг друга. Несмотря на это, требования США о сокращении импорта Индии российской сырой нефти вызывают напряженность, продолжают омрачать диалог индийской и американской делегаций и остаются ключевым камнем преткновения на переговорах.

Индия стала одним из крупнейших покупателей российской нефти со скидкой после начала украинского конфликта в 2022 году, и сейчас такой импорт из РФ составляет около трети зарубежных поставок сырой нефти в республику, отмечает The Economic Times. По оценкам, в октябре экспорт нефти из России в Индию может увеличиться на 20% и составить до 1,9 млн баррелей в сутки.

Ранее президент США Дональд Трамп утверждал, что премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе телефонного разговора заявил ему о готовности прекратить закупки российской нефти. Как заявил официальный представитель индийского внешнеполитического ведомства, МИД Индии не имеет информации о таком разговоре между Моди и Трампом в тот день, о котором говорил американский лидер. Нью-Дели в сфере импорта энергоносителей ориентируется на интересы потребителей, отметил представитель МИД.

США 6 августа ввели дополнительные тарифы в размере 25% в отношении Индии в связи с приобретением ею российской нефти и нефтепродуктов. В конце августа пошлины США на импорт индийских товаров и услуг были доведены до 50%. МИД Индии назвал эти действия несправедливыми.