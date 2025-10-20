Лукашенко: Белоруссия может закрыть потребности Мордовии в сельхозтехнике

По словам белорусского президента, для экономики российского региона и республики нужны "энергичные действия, достойные и прорывные проекты"

МИНСК, 20 октября. /ТАСС/. Белоруссия может закрыть потребности Мордовии в сельхозтехнике по всей линейке товаров. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с главой Республики Мордовия Артемом Здуновым.

"У нас есть возможность закрыть потребности Мордовии практически по всей линейке сельхозтехники, в том числе с использованием, как я уже сказал, гибких механизмов финансирования", - сказал президент.

Лукашенко пояснил, что республика готова предложить "интересные инструменты по работе и приобретению этой техники". По словам белорусского лидера, для экономики российского региона и республики нужны "энергичные действия, достойные и прорывные проекты". Он отметил, что "Мордовия - один из лидирующих регионов России по доле инновационной продукции в объеме промышленного производства, если взять общий объем". "Поэтому давайте налаживать сотрудничество между профильными институтами в сфере информационных технологий, подготовки IT-специалистов, совместную работу над программными продуктами, искусственным интеллектом, будем делиться опытом", - предложил Лукашенко.

Также президент подчеркнул необходимость сотрудничества в сфере фармацевтики. "Считаю возможным установление взаимодействия между Белорусским государственным медицинским университетом и Мордовским государственным университетом в части подготовки или переподготовки специалистов", - пояснил он.

Товарооборот Белоруссии и Мордовии в январе - августе этого года составил $63,9 млн, что на 65,5% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Белорусский экспорт снизился на 93%, до $27,5 млн. Импорт снизился на 53,6%, до $36,4 млн.