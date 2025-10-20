Минфин не видит четкого тренда на укрепление иностранной валюты в ближайшие годы

При этом замминистра Алексей Моисеев рекомендовал гражданам хранить краткосрочные сбережения в рублях на банковских депозитах, а для долгосрочных целей рассматривать облигации федерального займа и золото

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Минфин РФ не видит четкого тренда на укрепление иностранной валюты в ближайшие годы. Об этом заявил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев во время выступления на церемонии запуске торгов физическим золотом в слитках на Петербургской бирже.

"Вы видите, что с точки зрения курсообразования рубль укрепился в этом году. Это не значит, что он дальше будет укрепляться. Да, мы не знаем, может укрепляться, может нет. Но тем не менее такого тренда четкого на укрепление иностранной валюты, условно, нужно несколько лет пройти", - сказал Моисеев.

При этом замминистра рекомендовал гражданам хранить краткосрочные сбережения в рублях на банковских депозитах, а для долгосрочных целей рассматривать облигации федерального займа (ОФЗ) и золото.

Запуск торгов физическим золотом на Санкт-Петербургской бирже осуществляется совместно с Гознаком в рамках реализации соглашения о взаимодействии в области развития биржевого рынка драгметаллов.