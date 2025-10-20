Новак: ТЭК России трансформировался за последние пять лет

Вице-премьер РФ отметил, что российский топливно-энергетический комплекс приобрел новые качества

Вице-премьер РФ Александр Новак © Сергей Бобылев/ ТАСС

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Российский топливно-энергетический комплекс (ТЭК) за последние пять лет прошел период серьезной трансформации и приобрел новые качества, продемонстрировав устойчивость в условиях беспрецедентного санкционного давления. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу "СоловьевLIVE".

"Наша отрасль оказалась устойчивой к этим всевозможным санкциям. Она трансформировалась и приобрела новые качества", - сказал он.

Новак отметил, что за последние 25 лет отрасль совершила колоссальный скачок в количественном выражении. "Просто для сравнения - в 2000 году объем добычи нефти составлял чуть более 300 млн тонн в нашей стране. Сейчас мы добываем свыше 500 млн тонн. Так же, могу сказать, и по газу, и по углю", - сообщил вице-премьер.

В части качественных изменений Новак охарактеризовал отрасль как устойчивую и высокотехнологичную. "Она прошла период становления своих российских технологий, качественные изменения самой и добычи, и переработки, и транспортировки", - подчеркнул он.

В качестве примера Новак привел масштабную модернизацию нефтеперерабатывающей отрасли. "Могу сказать, что только у нас произошла модернизация порядка 150 установок на нефтеперерабатывающих заводах, что позволило нам в 2016 году выйти на производство пятого класса высокоэкологичного бензина, дизельного топлива", - отметил он.

Говоря о вызовах последних пяти лет, вице-премьер выделил пандемию и санкции, начиная с 2022 года. "Это и ограничение поставок оборудования, технологий, уход иностранных компаний от кооперации. Это ограничения по возможности реализации на экспорт нашей энергетической продукции, запрет поставок нефтепродуктов в Европу, в США. Это ограничение по потолку цен, которые никогда не вводилось. То есть санкционное давление в этот период было беспрецедентно", - констатировал Новак.