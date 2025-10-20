Миллер: архитектуру мирового газового рынка скоро будут определять РФ и КНР

Глава "Газпрома" спрогнозировал дальнейшее усиление роли глобального юга в газовой отрасли

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Архитектура мирового газового рынка в ближайшей перспективе будет формироваться под влиянием России как крупнейшего производителя и Китая как крупнейшего потребителя газа. Об этом заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер в интервью телеканалу "Россия-24".

"Если говорить о региональном аспекте, то, без сомнения, архитектуру газового рынка в самое ближайшее время будет определять крупнейший производитель газа - это Россия, и крупнейший потребитель газа - это Китай", - сказал он.

Миллер отметил, что такая ситуация обусловлена объективными рыночными факторами. Он подчеркнул, что именно эти две страны будут определять дальнейшее развитие газового рынка.

Особое внимание в своем анализе глава "Газпрома" уделил странам глобального юга, отметив впечатляющие темпы роста газового потребления в этом регионе. Он привел статистические данные, согласно которым доля этих стран в мировом газовом балансе за последние 25 лет увеличилась с 45% до 60%.

Миллер спрогнозировал дальнейшее усиление роли глобального юга в газовой отрасли, предположив, что через 25 лет их доля достигнет 70% в мировом газовом балансе.