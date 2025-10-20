Миллер: "Газпром" видит рост спроса на газовую генерацию России

Глава компании отметил, что увязал бы вопрос роста на автономную газовую генерацию с автономной газификацией

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. "Газпром" видит большой рост спроса на газовую генерацию в России, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.

"Я здесь хотел бы сказать и о России. Мы видим большой рост спроса на газовую генерацию России, в том числе и автономную. Здесь бы я, на самом деле, увязал бы вопрос роста на автономную газовую генерацию с автономной газификацией", - сказал Миллер в интервью телеканалу "Россия-24".