Миллер: "Газпром" поставит в Китай более 38 млрд куб. м газа по "Силе Сибири"

Объем поставок в 2025 году "даже будет побольше", отметил глава компании

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. "Газпром" в 2025 году поставит в Китай более 38 млрд куб. м газа по газопроводу "Сила Сибири-1", заявил глава компании Алексей Миллер.

"Вы знаете, что контракт "Сила Сибири-1" предусматривает поставки 38 млрд куб. м газа в год. Объем поставок в этом году даже будет побольше, чем 38 млрд куб. м", - сказал Миллер в интервью телеканалу "Россия-24".

Он отметил, что Россия и Китай также достигли двух юридически обязывающих договоренностей: речь идет об увеличении поставок газа по трубопроводу "Сила Сибири-1" до 44 млрд куб. м в год, а также о наращивании поставок по "дальневосточному коридору".

"Мы с вами вводим в самое ближайший время новый экспортный газовый коридор в Китай. Первоначальная проектная мощность была 10 млрд куб. м, с нашими китайскими партнерами мы договорились о том, что мы по этому газовому коридору увеличим наши поставки еще на 2 млрд куб. м, до 12 млрд куб. м. И самое крупное событие - это, конечно же, "Сила Сибири-2", строительство нового магистрального газопровода", - сказал глава "Газпрома".

Миллер подчеркнул, что все достигнутые договоренности позволят РФ поставлять в Китай 106 млрд куб. м газа в год.

"Это значительный объем, но мы, на самом деле, не останавливаемся", - отметил он.

"Газпром" с 1 декабря 2024 года вывел газопровод "Сила Сибири" в Китай на максимальную проектную мощность в 38 млрд куб. м газа в год.

"Сила Сибири" - крупнейшая система транспортировки газа на востоке России, экспортная производительность газопровода - 38 млрд куб. м газа в год. Первые трубопроводные поставки российского газа в Китай по восточному маршруту начались в декабре 2019 года по заключенному в 2014 году между "Газпромом" и китайской CNPC контракту сроком на 30 лет. Суммарный объем поставок за весь срок превысит 1 трлн куб. м газа, сумма контракта - $400 млрд.