Миллер: газовая генерация займет большую долю в поставках "Газпрома"

Речь идет и о внутреннем рынке, и о экспорте, отметил глава "Газпрома"

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Доля газовой генерации будет занимать большую долю в структуре поставок "Газпрома" как на внутренний рынок, так и на экспорт, заявил в интервью телеканалу "Россия-24" глава компании Алексей Миллер.

"Газовая генерация как отрасль, как наш крупнейший потребитель будет расти в объемах своего потребления природного газа и занимать все большую и большую долю в структуре наших поставок. И это касается и Российской Федерации, и поставок газа на экспортные рынки", - сказал он.

Миллер также отметил, что "Газпром" видит большой рост спроса на газовую генерацию в России.

"Я здесь хотел бы сказать и о России. Мы видим большой рост спроса на газовую генерацию России, в том числе и автономную. Здесь бы я, на самом деле, увязал бы вопрос роста на автономную газовую генерацию с автономной газификацией", - пояснил он.