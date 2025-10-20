В Приморье отложили заседание по иску Росрыболовства к рыбколхозу "Восток-1"

Оно состоится 19 ноября

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 20 октября. /ТАСС/. Судебное заседание по иску Росрыболовства к рыболовецкому колхозу "Восток-1" отложено, поступило ходатайство от прокуратуры о вступлении в дело, сообщили ТАСС в пресс-службе Арбитражного суда Приморского края.

"Судебное заседание отложено до 17:10 19 ноября 2025 года. Поступило ходатайство от прокуратуры о вступлении в дело", - сообщили в пресс-службе.

До 20 октября был объявлен перерыв по иску Росрыболовства к рыболовецкому колхозу "Восток-1". Росрыболовством был подан иск о досрочном расторжении договора о закреплении доли квоты добычи водных биологических ресурсов с рыболовецким колхозом "Восток-1".

Ранее ГП РФ также подала в Приморский арбитражный суд иск к колхозу "Восток-1" о признании недействительными заключенных с Росрыболовством договоров о квотах на добычу водных биоресурсов на 37 млрд рублей. В числе ответчиков также иностранные компании Global Seafood Corporation, North Pacific Corporation, Oriental Pacific Co. Ltd и физические лица. Арбитражный суд Приморского края запретил эксплуатацию судов компании "Рыболовецкий колхоз "Восток-1" на время рассмотрения иска.

23 сентября Арбитражный суд Приморья рассмотрел заявление колхоза "Восток-1" о замене обеспечительных мер в рамках дела по исковому заявлению Генпрокуратуры. Арест было определено наложить на все движимое имущество, в том числе суда, а также на недвижимое имущество колхоза и на принадлежащие обществу доли в уставных капиталах юридических лиц и ценные бумаги (акции), также другие ценности, в том числе находящиеся во вкладах и (или) на хранении в банках, кредитных организациях, индивидуальных банковских сейфах и ячейках, металлические счета (счета в драгоценных металлах) в пределах цены иска в размере 37 млрд 628 млн 130 тыс. рублей. При этом были уточнены исключения.

По иску Генеральной прокуратуры объявлен перерыв до 24 октября 2025 года.