Посол РФ заявила о готовности Москвы отправить на Маврикий плавучую АЭС

Ирада Зейналова отметила, что атомная электростанция способна снабдить энергией всю страну

ПРЕТОРИЯ, 20 октября. /ТАСС/. Россия может отправить к берегам Маврикия плавучую атомную электростанцию, которая способна обеспечивать островное государство экологически чистой энергией. Об этом заявила посол РФ в Республике Маврикий Ирада Зейналова в интервью порталу l'express.

"У Маврикия есть возможность стать самым зеленым островом в мире. <...> Мы предлагаем доставить к вам плавучую атомную электростанцию, расположить ее у берегов острова и протянуть кабель. Ее одной хватит для снабжения всей страны [энергией]", - сказала она.

По словам Зейналовой, такая станция позволит обеспечивать остров зеленой энергией в течение долгого времени. "Вы будете дышать чистым воздухом и жить в безопасности. Если у вас будет достаточно энергии, электричество будет стоить не так дорого, как сегодня. И потом вы сможете внедрить электробусы и электромобили и предложить возможности бесплатной зарядки повсюду", - добавила она.

Как отметила посол, подобные плавучие электростанции уже используются в России, Турции и ряде других стран.

Посол подчеркнула, что Россию и Маврикий связывает долгая история дружественных взаимоотношений. Она также предложила российскую помощь в обеспечении продовольственной и фармацевтической независимости Маврикия, добавив, что Россия готова предоставить "технологии, информацию, специалистов и [возможность для граждан Маврикия получить] соответствующее образование".