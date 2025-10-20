В Дании 11 компаний обвиняют в нарушении санкций против России

Против некоторых фирм было выдвинуто более одного обвинения, всего их 14

Редакция сайта ТАСС

СТОКГОЛЬМ, 20 октября. /ТАСС/. Полиция Дании предъявила обвинения 11 компаниям и семи частным лицам в нарушении санкций против России. Об этом сообщает газета Berlingske со ссылкой на служебную записку Национальной полиции.

Обвинения были предъявлены в период с февраля 2022 года по февраль 2025 года. Против некоторых компаний было выдвинуто более одного обвинения, всего их 14.

В августе Датское управление по делам бизнеса сообщило, что 135 датских компаний получили предупреждения о несоблюдении санкций. В частности, речь идет о предприятиях, экспортирующих продукцию в третьи страны.

В июне стало известно, что группа компаний, производящих лакокрасочную продукцию Flügger, находится под следствием после обнаружения информации о продажах в России. Flügger признала, что ее продукция была продана после введения санкций, однако заявила, что была "введена в заблуждение" дистрибьютором в Восточной Европе. Компания пояснила, что этой зимой прекратила сотрудничество с дистрибьюторами в Казахстане, Эстонии, Азербайджане и Киргизии.