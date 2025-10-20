Самолет компании AZAL при вылете из Петербурга находился в полной исправности

Он прошел техосмотр в сентябре 2025 года, сообщили в пресс-службе авиаперевозчика

БАКУ, 20 октября. /ТАСС/. Самолет A320 компании Azerbaijan Airlines (AZAL) при вылете из Санкт-Петербурга находился в полной исправности, он прошел в сентябре плановый техосмотр. Об этом говорится в сообщении пресс-службы авиаперевозчика.

"Самолет Airbus A320 после начала эксплуатации в парке AZAL регулярно проходил полный техосмотр и при вылете из Санкт-Петербурга был в полной исправности. Заявляем, что воздушное судно прошло полный техосмотр в сентябре 2025 года (A-check)", - указывается в тексте.

В компании добавили, что все технические работы были выполнены в соответствии с требованиями производителя и внутренними процедурами авиакомпании.

"Благодаря профессионализму пилотов все потенциальные риски, возникшие при полете, были минимизированы, безопасность пассажиров была обеспечена на максимальном уровне", - добавили в AZAL.