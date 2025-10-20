Ретейлеры попросили ФАС ограничить маркетплейсы в демпинге

Это, как считают в Союзе торговых центров России, позволит предотвратить закрытие офлайн-магазинов

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Ретейлеры попросили Федеральную антимонопольную службу (ФАС) РФ оценить проводимый маркетплейсами ценовой демпинг, чтобы предотвратить закрытие офлайн-магазинов. Об этом говорится в письме президента Союза торговых центров России (СТЦ) Булата Шакирова, направленном 19 сентября главе ФАС Максиму Шаскольскому.

"19 сентября 2025 года СТЦ направил в адрес ФАС обращение с описанием последствий ценового демпинга и просьбой оценить практики маркетплейсов и предусмотреть их ограничение", - отмечается в документе, который есть в распоряжении ТАСС.

В письме СТЦ также приглашает руководство ФАС принять участие в дискуссии в рамках делового мероприятия, где обсудят вопросы добросовестной конкуренции на цифровых рынках, включая практики скидок и промоакций на маркетплейсах, навязывание условий продавцам и выравнивание правил игры для офлайн и онлайн ретейла.