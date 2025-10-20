Петербургская биржа не исключает в перспективе допуск физлиц к торгам золотом

Президент биржи Игорь Артемьев при этом отметил, что производители драгметалла проявляют определенный интерес к участию в торгах

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Петербургская биржа не исключает, что может рассмотреть вопрос о допуске физических лиц к торгам золотом в слитках, сообщил журналистам президент биржи Игорь Артемьев.

"Мы думаем об этом. Начали мы не случайно с юридических лиц, потому что изначально наша биржа работает с юридическими лицами, у нас практически нет физических лиц. У Московской биржи есть большое преимущество, у них больше 30 млн "физиков", которые работают на ликвидных рынках, что удобно в основном для производных финансовых инструментов. Поскольку мы начинаем со спота, мы начинаем с юридических лиц, тем более что и регулирующим органам так удобнее осуществлять государственный контроль за тем, что мы здесь делаем, это понятно, потому что количество просто не такое большое. Но для того, чтобы создать ликвидный рынок, возможно, в будущем мы можем поставить такой вопрос", - сказал он.

Кроме того, по словам Артемьева, производители золота проявляют определенный интерес к участию в торгах золотом на бирже.

Ранее на Петербургской бирже стартовали торги физическим золотом в слитках.