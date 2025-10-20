Путин уверен, что акции ДОМ.РФ будут привлекательны для инвесторов
Редакция сайта ТАСС
10:53
обновлено 11:04
МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Акции ДОМ.РФ будут привлекательными для инвесторов при должной дивидендной политике. Уверенность в этом выразил президент РФ Владимир Путин на встрече с генеральным директором ДОМ.РФ Виталием Мутко.
Вскоре ожидается IPO (первичное размещение акций) ДОМ.РФ с сохранением доли государства не менее 50% плюс одна акция.
Говоря о перспективах, Мутко высказал надежду, что "с дивидендной доходностью на акцию 11-12% интерес будет очень большой". "Думаю, что да. Если будете ответственную дивидендную политику проводить, то, конечно, это будут привлекательные инвестиции", - отреагировал Путин.