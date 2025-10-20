Rheinmetall поставит ВС Германии и Нидерландов свыше 200 БМП за €3,4 млрд

Непосредственным исполнителем заказа станет компания Artec GmbH

БЕРЛИН, 20 октября. /ТАСС/. Оборонные концерны Rheinmetall и KNDS поставят Вооруженным силам Германии и Нидерландов 222 колесных БМП Schakal на общую сумму в €3,4 млрд. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Непосредственным исполнителем заказа станет компания Artec GmbH, совместное предприятие Rheinmetall и KNDS. БМП Schakal представляет собой комбинацию из бронетранспортера Boxer с боевой башней от БМП Puma. "150 машин Schakal будут поставлены Бундесверу, еще 72 машины - нидерландской армии", - заявили в пресс-службе.

Соглашение между Artec GmbH и Организацией совместных военных (OCCAR), которая выступает заказчиком для нужд ВС двух стран, также содержит опцион на поставку дополнительных 248 БМП. Основная доля работ по контракту будет выполнена Rheinmetall, на который придется около €3 млрд от общей суммы заказа.

БМП Schakal являются основной боевой машиной для сухопутных сил Германии.