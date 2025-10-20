ЦБ отменит правило о трехлетней периодичности проверок поднадзорных организаций

Соответствующие изменения касаются кредитных организаций, негосударственных пенсионных фондов, организаторов торговли, операторов платежных систем, бюро кредитных историй, крупных страховщиков и профессиональных участников рынка ценных бумаг

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Банк России с 2026 года отменит обязательную трехлетнюю периодичность проверок поднадзорных организаций, сообщается на сайте регулятора.

"Регулятор внес изменения инструкцию о порядке проведения проверок поднадзорных лиц. Одна из основных новаций - отмена обязательной трехлетней периодичности проверок", - говорится в сообщении.

Изменения касаются кредитных организаций, негосударственных пенсионных фондов, организаторов торговли, операторов платежных систем, бюро кредитных историй, крупных страховщиков и профессиональных участников рынка ценных бумаг.

Новые правила вступят в силу с 31 октября 2025 года. С первого полугодия 2026 года проверки будут назначаться только на основе оценки рисков и особенностей работы каждой организации.