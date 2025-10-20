Планируемое IPO ДОМ.РФ станет первым за 18 лет выходом госкомпании на фондовый рынок

Глава ДОМ.РФ Виталий Мутко отметил, что активы компании за пять лет выросли в пять раз

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Готовящееся первичное размещение акций ДОМ.РФ на бирже будет первым за последние 18 лет выходом государственного финансового института на фондовый рынок, сообщил глава ДОМ.РФ Виталий Мутко в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.

"За последние 18 лет это первая компания финансового рынка после Сбербанка, которая выходит на IPO. Мы сейчас в десятке крупнейших компаний. Думаем, Владимир Владимирович, привлечь с рынка от 15 до 30 млрд [рублей], около 10% акций вывести на рынок", - сказал он.

По словам Мутко , основная часть привлеченных средств будет направлена на проектное финансирование: "Мы профинансируем около 1 млн кв. м жилья, а это около 15 тыс. семей смогут улучшить жилищные условия. Мы инвестируем деньги в развитие инфраструктуры субъектов Российской Федерации. Это тоже около 50 млрд [рублей], думаем, что профинансируем. И, конечно же, будем дальше развивать социально ответственный бизнес".

Он также отметил, что активы компании за пять лет выросли в пять раз, а прибыль - в три раза.

"В этом году уже будет под 90 [млрд рублей, и в следующем году уже выйдем на плато 100 млрд [рублей]. Конечно же, мы все эти пять лет, Владимир Владимирович, платим дивиденды, ROE у нас стабильно где-то в районе 20%, доходность на акцию - где-то 10-11%. Поэтому, конечно, интерес к нам очень, очень большой", - подчеркнул Мутко, говоря о прогнозах по прибыли.

По словам главы ДОМ.РФ, подготовка к размещению сейчас на завершающей стадии.