АСИ впервые запустило отбор проектов по направлению фондового рынка

Прием заявок продлится до 30 ноября

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив (АСИ) впервые запустило масштабный отбор технологических проектов по новому направлению фондового рынка. Прием заявок продлится до 30 ноября, сообщили в пресс-службе АСИ.

"АСИ впервые запустило масштабный отбор технологических проектов по новому треку - фондовый рынок. Новые решения должны помочь сделать национальный фондовый рынок более ликвидным, прозрачным и доступным для компаний и частных инвесторов. Фокус будет сделан на решениях для IPO, облигаций, цифровых финансовых активов и краудфандинга. На поддержку могут рассчитывать лучшие стартапы и компании в области финтеха. Прием заявок - до 30 ноября 2025 года", - говорится в сообщении.

В АСИ отметили, что развитие фондового рынка сегодня является одним из ключевых факторов устойчивого роста экономики. "Наш фондовый рынок - это не просто площадка для торгов, а кровеносная система экономики. Мы ищем смелые и проработанные решения, которые упростят привлечение капитала для бизнеса, откроют новые возможности для инвесторов и укрепят доверие ко всей финансовой системе страны", - приводятся в сообщении слова заместителя директора направления "Новый бизнес" АСИ, главного стратега ВЭБ.РФ Михаила Хомича.

В пресс-службе также уточнили, что отбор проектов проводится по пяти направлениям - " Инструменты и сервисы для IPO и Pre-IPO", " Развитие рынка облигаций", "Цифровые финансовые активы (ЦФА)", "Альтернативные платформы финансирования" и "Инфраструктура для частных инвесторов". Отмечается, что отобранные экспертами агентства проекты получат всестороннюю поддержку - от содействия в продвижении на федеральном и региональном уровнях до помощи в снятии административных барьеров.