Участники сговора по аренде в Ростове-на-Дону вернули почти 40 млн рублей

Все компании выполнили требования Ростовского УФАС

Редакция сайта ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 октября. /ТАСС/. Арбитражный суд Северо-Кавказского округа признал картельный сговор между компаниями Ростова-на-Дону и управлением торговли города об аренде нестационарных ларьков, участники вернули почти 40 млн рублей в бюджет страны. Об этом сообщили в управлении федеральной антимонопольной службы по Ростовской области.

"Арбитражный суд Северо-Кавказского округа поддержал позицию Ростовского УФАС России о признании ООО "Альфа", ООО "Меркой", ООО "Паллада", ООО "Бетта", ООО "Лео", ООО "Спектр" и управления торговли и бытового обслуживания г. Ростова-на-Дону участниками антиконкурентного соглашения, заключенного при аренде нестационарных торговых объектов на территории г. Ростова-на-Дону. Все компании выполнили требования Ростовского УФАС России и вернули более 39 млн рублей в бюджет Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Ранее Ростовское УФАС раскрыло сговор между управлением торговли и бытового обслуживания Ростова-на-Дону и шестью коммерческими фирмами. По данным управления, организации сдавали места, предназначенные для размещения ларьков, в субаренду по завышенной цене и получали доход, который должен был быть перечислен в муниципальный бюджет.

ФАС тогда выдал участникам соглашения предписания о расторжении заключенных договоров и перечислении в бюджет незаконного дохода.