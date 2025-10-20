Суд на Урале удовлетворил жалобу прокуратуры об изъятии акций миноритариев СМЗ

Постановление суда апелляционной инстанции было отменено

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 октября. /ТАСС/. Арбитражный суд Уральского округа в Екатеринбурге полностью удовлетворил требования прокуратуры Пермского края по делу об изъятии в доход РФ акций у миноритариев Соликамского магниевого завода (СМЗ). Об этом сообщается в электронной картотеке суда.

В мае 17-й арбитражный апелляционный суд в Перми частично отменил решение Арбитражного суда Пермского края об изъятии акций миноритариев Соликамского магниевого завода в пользу государства.

"Отменить постановление суда апелляционной инстанции и оставить решение суда первой инстанции в силе", - говорится в картотеке.

Арбитражный суд Пермского края весной 2024 года удовлетворил иск прокуратуры об истребовании в пользу государства оставшихся 10,5% акций СМЗ, принадлежащих около 2,3 тыс. миноритариям. В совокупности миноритарии, подавшие апелляции, владеют более 10 тыс. акций завода. Всего же истребованных в пользу государства акций более 40 тыс. Основные пакеты акций СМЗ (89,5%) по иску Генпрокуратуры были изъяты в пользу государства в 2022 году у четырех крупных акционеров, которым принадлежали более 350 тыс. акций предприятия: Сергея Кирпичева, Петра Кондрашева, Тимура Старостина и Игоря Пестрикова. Апелляционная и кассационная инстанции оставили решение суда в силе.

В ходе судебных заседаний представитель Генпрокуратуры РФ сообщал, что более тысячи миноритарных акционеров СМЗ подписали соглашение с госкорпорацией "Росатом" о выплате средств за изымаемые акции.

Соликамский магниевый завод является лидером магниевой и редкометалльной промышленности России. На долю предприятия приходится производство практически 100% соединений редкоземельных элементов ниобия и тантала, более 60% товарного магния и 4-5% титановой губки. В 2023 году пакет акций СМЗ был передан госкорпорации "Росатом" в качестве имущественного взноса по указу президента России.