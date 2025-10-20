Сийярто: отказ ЕС от энергоносителей из РФ лишит Венгрию почти всего объема газа

Глава МИД республики отметил, что инициатива Брюсселя лишит Венгрию не только газа, но и нефти, которая поступает из России по южной ветке трубопровода "Дружба" и из морских портов Хорватии по Адриатическому трубопроводу

Редакция сайта ТАСС

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто © Kristian Tuxen Ladegaard Berg/ SOPA Images/ LightRocket via Getty Images

БУДАПЕШТ, 20 октября. /ТАСС/. План Еврокомиссии по отказу от российских энергоносителей с 2028 года лишит Венгрию почти всего объема газа, потребляемого промышленностью и домохозяйствами страны. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на заседании Энергетического совета Евросоюза, который проходил в Люксембурге одновременно с Советом по иностранным делам.

Он отметил, что из-за отказа Украины обеспечить транзит российского газа в Европу единственным трубопроводом, снабжающим Венгрию топливом, остался "Турецкий поток". В 2025 году Венгрия должна получить по нему 8-8,5 млрд куб. м газа и в 2026 году рассчитывает на такой же объем поставок. "Предложение Еврокомиссии может сделать недоступными для нас 8,5 млрд куб. м, в то время как общее годовое потребление Венгрии составляет около 9 млрд куб. м", - сказал глава МИД, выступление которого транслировал телеканал М1.

Сийярто предупредил, что инициатива Брюсселя лишит Венгрию не только газа, но и нефти, которая поступает из России по южной ветке трубопровода "Дружба" и из морских портов Хорватии по Адриатическому трубопроводу. Если использование "Дружбы" окажется под запретом, то Венгрия "будет зависеть от трубопровода, который, как показали испытания, не в состоянии обеспечить необходимые объемы поставок", заявил министр по поводу хорватского маршрута. Он добавил, что после начала украинского конфликта оператор адриатической магистрали установил тарифы за транзит, "в пять раз превышающие европейские стандарты".

"Оставшаяся инфраструктура не может гарантировать нам безопасное снабжение. У нас есть определенные потребности, но оставшаяся инфраструктура не сможет их обеспечить. Это физическая реальность. Таковы факты", - подчеркнул глава МИД.

Решение Совета ЕС

Несмотря на возражения Венгрии, а также Словакии, которая получает газ транзитом через венгерскую территорию, Совет ЕС утвердил предложение Еврокомиссии запретить странам Евросоюза любые закупки российского газа с 1 января 2028 года. Решение, которое распространяется как на трубопроводный, так и на сжиженный природный газ, теперь должен утвердить Европарламент.

В соответствии с документом заключение новых газовых контрактов будет запрещено с 1 января 2026 года. Краткосрочные контракты должны быть завершены до 17 июня 2026 года, а реализация долгосрочных "может продолжаться до 1 января 2028 года". Европарламент настаивает на еще более жестком запрете, требуя прекратить любые поставки российского газа в страны ЕС с 1 января 2027 года.

Ранее правительство Венгрии выражало намерения добиться для себя исключения из этих требований. Решение, принятое Советом ЕС, предусматривает, что "поправки к существующим контрактам будут разрешены только для узко определенных оперативных целей и не могут вести к увеличению объемов, за исключением некоторых особых гибких условий для государств-членов, не имеющих выхода к морю, затронутых недавними изменениями в маршрутах поставок".